المسرح الإغريقي - محمد زكريا توفيق

2021/10/27 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق قبل شكسبير بألفي عام، ولد المسرح اليوناني في أثينا، بين عامي 600 و 200 قبل الميلاد.



أنشأ الأثينيون القدماء ثقافة مسرحية استمرت ألفي عام.



لقد كتبوا مسرحيات لا تزال تعتبر من روائع أعمال الدراما العالمية.



إنجازهم رائع حقا، عندما يقارن بفترتين أخريين في تاريخ المسرح، إنجلترا في عصر الملكة إليزابيث، وربما القرن العشرين.



هاتان الفترتان، يمكن أن يقال إنهما قد اقتربتا من عظمة أثينا القديمة.



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