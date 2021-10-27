2021/10/27 | 18:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -3zMxBDG8_o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صاحب مقولة من بات سكراناََ اصبح عروساََ للشيطان السيد القزويني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صاحب مقولة من بات سكراناََ اصبح عروساََ للشيطان السيد القزويني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).