2021/10/27 | 18:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XrWqzkDdVos

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتقال أخطر زعيم وتاجر مخدرات في كولومبيا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتقال أخطر زعيم وتاجر مخدرات في كولومبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).