2021/10/27 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن وزيري خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن ونظيره السعودية فيصل بن فرحان أدانا استيلاء الجيش على السلطة في السودان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن وبن فرحان يدينان "الاستيلاء العسكري" على السلطة في السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن وبن فرحان يدينان "الاستيلاء العسكري" على السلطة في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).