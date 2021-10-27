2021/10/27 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دان الأزهر وإمامه أحمد الخطيب "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس، على قرية "بني تميم" في محافظة ديالى شرقي العراق، ورياح ضحيته 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفي بيان عبر "فيسبوك" شدد الأزهر على أن "استباحة دماء الآمنين الأبرياء، إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان والإنسانية، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية".

وأعرب البيان عن تضامن الأزهر "مع العراق الشقيق، قيادة وشعبا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم".

وتقدم الخطيب في البيان "بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا".

"RT"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزهر يدين هجوم المقدادية في ديالى: إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزهر يدين هجوم المقدادية في ديالى: إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).