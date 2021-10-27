تطورات جديدة من الجانب الإيراني بشأن مفاوضات فيينا

2021/10/27 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوافق على بدء المفاوضات قبل نهاية تشرين الثاني, ص

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