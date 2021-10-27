امام جمعة النجف.. يبدي رأيه بشأن مهرجان بابل

2021/10/27 | 19:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجب امام جمعة النجف صدرالدين القبانجي، المهرجان المقرر اقامتها في بابل، محملا الحكومة المركزية والمحلية مسؤولية وعواقب ذلك.

وكتب القبانجي في تغريدة على تويتر، انه "نشجب ونستنكر ونستغفر الله تعالى من المهرجانات الخليعة والغنائية التي جرت في بغداد، ومن المقرر اقامتها في بابل".

واضاف، انه "نرى ان الحكومة المركزية والمحلية هي التي تتحمل مسؤولية وعواقب ذلك..



والى الله المشتكى".

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