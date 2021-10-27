2021/10/27 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون، اليوم الاربعاء، ان طهران ابلغتها موافقتها على استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي.وقالت آشتون انها تلقت رسالة من كبير المفاوضين الايرانيين سعيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران توافق على استئناف المفاوضات مع الغرب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران توافق على استئناف المفاوضات مع الغرب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران توافق على استئناف المفاوضات مع الغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).