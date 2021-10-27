البارزاني: الإصلاح الذي نفذته حكومة الإقليم أسهم في زيادة الإيرادات المالية وخفض النفقات

2021/10/27 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، بملتقى الشرق الأوسط المنعقد في أربيل تحت عنوان “عراق مستقر لشرق أوسط مستقر“.

وقال البارزاني خلال المؤتمر إن الحكومة الاتحادية مَدينة لموظفي الإقليم بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وأشار إلى أن الإصلاح أولوية رئيسة بالنسبة لعمل التشكيلة الوزارية التاسعة التي تخطت الكثير من التحديات العصيبة، وأكد أن بوسع الحكومة تجاوز الأزمات بالرغم من التحديات التي واجهها إقليم كردستان، وتابع أن الإصلاح الذي نفذته حكومة الإقليم أسهم في زيادة الإيرادات المالية وخفض النفقات.

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