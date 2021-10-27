إخلاء محطة قطارات في باريس بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

2021/10/27 | 19:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الاربعاء، بإخلاء محطة قطارات غار دو نور gard du nord في قلب باريس إثر تلقيها بلاغا عن وجود قنبلة في المحطة.وعلى الإثر فرضت الشرطة طوقا أمنيا وطلبت من الركاب إخلاء المحطة وتعطلت حركة القطارات فيها وهي من أكبر محطات القطارات في باريس والتي تربطها بمناطق الشمال الشمال الفرنسي.وأعلنت […]

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