عمليات صلاح الدين: صد تعرض إرهابي على نقطة أمنية في منطقة الصينية

2021/10/27 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأكد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، اليوم الأربعاء، صد تعرض لعصابات داعش الإرهابية على نقطة أمنية في منطقة الصينية.وأوضح اللواء حاتم لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "حدث تعرض على نقطة فوج الطوارئ الأول التابع لقيادة شرطة صلاح الدين في منطقة الصينية شمال المحافظة".وأضاف، أن "التعرض أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح بسيطة وتمت مطاردة الإرهابيين ولاذوا بالفرار والوضع مسيطر عليه".

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