2021/10/27 | 19:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إلغاء الإجازات الدراسية لموظفي العقود.وقال إعلام التعليم العالي عبر وثيقة حصل عليها “النور نيوز” ان “وزارة التعليم العالي تلغي الاجازات الدراسية لغرض اكمال الدراسات العليا لموظفي عقود القرار 315”.وأضاف ان “قرار الإلغاء يكون نافذا من تاريخ صدوره”، مؤكدا أن “القرار لا يسري …

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التعليم تلغي الاجازات الدراسية لموظفي العقود أولاً على النور نيوز.

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