تحويل منزل مارادونا لنصب تذكاري وطني

2021/10/27 | 19:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، تحويل المنزل الذي ولد فيه أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا لنصب تذكاري وطني.ويقع منزل مارادونا البسيط، الذي أمضى به سنواته الأولى، في حي /فيلا فيوريتو/ الفقير جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتوجد اليوم لوحة جدارية على شكل مارادونا تزين واجهة المنزل.وتوفي مارادونا جراء تعرضه لنوبة قلبية في تشرين الثاني الماضي في منزل خاص شمال بوينس آيرس، بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ./انتهى3

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