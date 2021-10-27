اخلاء مقر وزارة الصحة الامريكية .. واغلاق عدد من طرق الكونغرس

2021/10/27 | 19:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقي بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك.وأكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة، سارة لوفينهايم، /حسب قناة Fox5/ تلقي بلاغ صباح اليوم / مساء اليوم بتوقيت بغداد / بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى دون ورود حوادث.بدورها، أعلنت شرطة الكونغرس عن إغلاق عدد من الطرق في المنطقة./انتهى3

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