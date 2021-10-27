العراق.. تظاهرات غاضبة بديالى تتهم زعيم ميليشيا بدر بالتخاذل

2021/10/27 | 19:49 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة ديالى العراقية تظاهرات ضد زيارة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر التابعة للحشد ويتهمونه بالتخاذل والمتاجرة بقضية ديالى.

وذكر إعلام محلي أن وفدا أمنيا رفيعا، وصل اليوم الاربعاء، الى مكان الهجوم الارهابي في محافظة ديالى.

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وقُتل عدة أشخاص اليوم الأربعاء، في هجوم جديد وقع في محافظة ديالى العراقية، وتضاربت الأنباء حول حصيلة القتلى حيث تراوحت بين 7 و12.

ووقع الهجوم اليوم في قريتين مجاورتين للقرية التي شهدت أمس هجوماً دموياً وقع ضحيته 23 قتيلا.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية قولها إن "مجهولين" يُعتقد بانتمائهم لذوي ضحايا هجوم الأمس هاجموا قريتي العامرية ونهر الإمام المجاورتين للقرية التي وقع بها هجوم الثلاثاء، وأحرقوا عدداً من المنازل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد قالت أمس الثلاثاء إن هجوماً شنه تنظيم داعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى خلف 11 قتيلاً وعدداً من المصابين.

ودعا رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري الى ايجاد حلول عاجلة لايقاف تكرار الهجمات الاجرامية في ديالى .

وقال العامري خلال زيارته برفقة وفد أمني كبير لقرية "الرشاد"بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة :"جئنا لنسمع منكم ومطالبكم، وسنبحث عن كل نقاط استقرار ديالى لكي نمنع تكرار الهجمات الارهابية ".

وأضاف "اذا كان الخلل بالاجهزة الامنية سنعالج الاجهزة الامنية، واذا كان الخلل بالمنطقة سنعالج المنطقة".

وكان وفد امني كبير وصل في وقت سابق اليوم الى ديالى، لمتابعة الاوضاع الامنية الاخيرة، في وقت وجه فيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بملاحقة داعش ومنع تكرار الخروقات.

وكان مصدر أمني قال إن "وفدا امنيا وصل الى مكان الهجوم الارهابي في محافظة ديالى"، مبينا ان "الوفد متكون من مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري".

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