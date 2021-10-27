ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ديالى الذي وقع أمس إلى 15 قتيلاً

2021/10/27 | 19:49 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية"، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار ديالى الذي وقع أمس إلى 15 قتيلا.

وقُتل 11 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية في محافظة ديالى، شرق العراق، نُسب لتنظيم داعش، على ما أفاد مصدران أمنيان.

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واستهدف الهجوم قرية الرشاد في ديالى، وأسفر عن "مقتل 11 شخصاً وإصابة 13 بجروح"، كما قال مصدر أمني في المحافظة.

وأشار مصدر أمني آخر إلى سقوط مدنيين من الضحايا، موضحاً أيضاً أن سكان القرية بينهم العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية

وقالت الشرطة إن المسلحين استخدموا عدة مركبات وبنادق نصف آلية في الهجوم.

والجمعة، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية ارفيه غرانجان إن المقاتلات الفرنسية تواصل تنفيذ مهماتها ضمن التحالف الدولي ضد داعش، لكنه حذر من أن لدى التنظيم القدرة على الظهور مجدداً في العراق "بدليل الهجمات التي يشنّها هناك".

وفي مقابلة مع مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بباريس، قال غرانجان إن "مقاتلات رافال فرنسية تنفذ يومياً ضربات أو مهمات استخبارية ضد داعش" في تلك المنطقة.

وأكد أن "فرنسا هي المساهم الثاني ضمن التحالف الدولي ضد داعش بعد الولايات المتحدة.



حيث أن 30% من المهام الاستخبارية للتحالف ضد داعش تقوم بها فرنسا".

وفي 18 أكتوبر، كشفت السلطات في العراق عن اعتقال العقل المدبر لتفجير دموي وقع عام 2016 واستهدف مركزا تجاريا وأسفر عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة 250 آخرين.

غزوان الزوبعي

وكان التفجير الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة في حي الكرادة، هو أعنف تفجير فردي في العاصمة العراقية منذ غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 للإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال مسؤولان في الاستخبارات العراقية، إن الرجل الذي عرف باسم غزوان الزوبعي، وهو عراقي الجنسية، اعتقل في عملية دقيقة نفذت بالتعاون مع إحدى دول الجوار.

يذكر أن الزوبعي (29 عاما) كان أحد مقاتلي تنظيم القاعدة عندما اعتقله الأميركيون في العراق وأودعوه معتقل كروبر- وهو معتقل كان تحت إدارة الجيش الأميركي ويقع بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق- حتى عام 2008، ثم هرب من سجن أبو غريب عام 2013.



بعدها انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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