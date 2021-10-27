القوات الأمنية تصد هجوماً على نقطة أمنية شمالي صلاح الدين

2021/10/27 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، الأربعاء، صد تعرض شنّه تنظيم داعش على نقطة امنية في منطقة الصينية شمالي المحافظة.وأوضح اللواء حاتم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، حدث تعرض على نقطة فوج الطوارئ الأول التابع لقيادة شرطة صلاح الدين في منطقة الصينية شمالي المحافظة”.

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