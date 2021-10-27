التيار الصدري يعلن زيادة في عدد مقاعده البرلمانية

2021/10/27 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألمح رئيس لجنة المفاوضات في التيار الصدري، حسن العذاري، اليوم الأربعاء، إلى زيادة عدد مقاعد الكتلة الصدرية في مجلس النواب.وقال العذاري في منشور عبر صفحته على فيسبوك، “كتلة براسها 74 حظ”، في إشار إلى وصول عدد مقاعد الكتلة الصدرية الى 74 مقعداً.

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