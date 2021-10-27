عمليات بغداد توضح بشأن اختطاف شاب شمالي العاصمة

2021/10/27 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مزاعم اختطاف احد شباب منطقة “المشاهدة” شمالي بغداد.وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ذلك الخبر غير صحيح، وهو خبر مفبرك و يهدف إلى تضليل الرأي العام وإعاقة إجراءات التحقيق، المتهم معتقل من قبل قواتنا الأمنية وفق مذكرة قبض قضائية”.

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