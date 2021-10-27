الإنسان هو الحل الوحيد - ميشيل نجيب

#ميشيل_نجيب نعيش فى عالم يسمى بالعالم العربى يتقهقر يوماً بعد يوم إلى الوراء حيث التراث والأساطير البدائية التى تحولت مع الزمن إلى ثقافات، تلك الثقافات هبطت بقيمة الإنسان إلى الحضيض وتهاوت أعماله وأفعاله إلى مستوى الحلال والحرام، مما أدى إلى مجتمع مستهلك لأدوات الحداثة لكنه رافض لتلك الحداثة تحت زعم أنها تخفى بين طياتها الفساد الأخلاقى والتأمر على المجتمعات العربية لغزوها، وهى حالة تدل على ضعف التفكير وفسا ......
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