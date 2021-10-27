2021/10/27 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب نعيش فى عالم يسمى بالعالم العربى يتقهقر يوماً بعد يوم إلى الوراء حيث التراث والأساطير البدائية التى تحولت مع ‏الزمن إلى ثقافات، تلك الثقافات هبطت بقيمة الإنسان إلى الحضيض وتهاوت أعماله وأفعاله إلى مستوى الحلال والحرام، ‏مما أدى إلى مجتمع مستهلك لأدوات الحداثة لكنه رافض لتلك الحداثة تحت زعم أنها تخفى بين طياتها الفساد الأخلاقى ‏والتأمر على المجتمعات العربية لغزوها، وهى حالة تدل على ضعف التفكير وفسا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنسان هو الحل الوحيد - ميشيل نجيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنسان هو الحل الوحيد - ميشيل نجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).