لصلاتهم بحزب الله.. كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 أشخاص

2021/10/27 | 19:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله النافذ في الساحة السياسية اللبنانية، وله مقاعد في مجلس النواب.

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