2021/10/27 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة النفط، الأربعاء، أنها مستمرة في محاولاتها الرامية إلى استحصال الموافقات من أجل تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الأول 2021)، انه "ترد لدائرتنا عدة استفسارات حول موضوع تثبيت المتعاقدين الوقتيين على الملاك الدائم ممن استوفوا شروط التثبيت كافة، بما فيها المدة الاصغرية البالغة (خمس سنوات فاكثر) استنادا الى المادة (٦١/ب) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".

وأضافت الوزارة، "وبصدد ذلك نشيركم الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد 2751 في 15/ 9/ 2021 والذي تضمن شمول شركات التمويل الذاتي بنص المادة اعلاه فيما يتعلق بالمدة الاصغرية للتثبيت".

ولفت البيان إلى أن "وزارة النفط تعمل بصورة حثيثة على استحصال الموافقات الاصولية من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، لغرض استثناء شركاتنا النفطية الممولة ذاتيا من نص المادة اعلاه، والرجوع الى الآليات المعتمدة سابقا في تحديد المدة الاصغرية للتثبيت وفق ضوابط الوزارة بموجب اعمامنا المرقم بالعدد 8948 في 10/ 4/ 202".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من وزارة النفط حول تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من وزارة النفط حول تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).