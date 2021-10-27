2021/10/27 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وثيقة تؤكد الغاء الحفلات الغنائية في مهرجان بابل الدولي والعراقيون يستغربون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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