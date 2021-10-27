توضيح من النفط بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم

2021/10/27 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترد دائرتنا عدة استفسارات حول موضوع تثبيت المتعاقدين الوقتيين.

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