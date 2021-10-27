اتفاق إماراتي روسي للتعاون في مجال الفضاء

2021/10/27 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © ا ف ب/ا ف ب جوسيبي كاكاتشي دبي (أ ف ب) – وقّعت الإمارات وروسيا اتّفاقية لتعزيز استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوثيق التعاون بين وكالتي الفضاء بالبلدين في العديد من المجالات.وقّعت الاتفاقية وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة بنت يوسف الأميري، والمدير العام لمؤسسة الفضاء […]

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