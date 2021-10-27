واشنطن تحاول مجددا الحصول على قرار قضائي بريطاني بتسليمها أسانج

2021/10/27 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 5 كانون الاول/ديسمبر 2011 لجوليان أسانج في المحكمة العليا في لندن © ا ف ب/ارشيف جيف كاديك لندن (أ ف ب) – تنظر محكمة بريطانية الأربعاء في طعن تقدّمت به الحكومة الأميركية ضد قرار صدر عن قاض بريطاني رفض طلب تسليم الولايات المتحدة مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج لتتم محاكمته بتهمة […]

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