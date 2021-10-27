2021/10/27 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين مطلوبين للجهات التحقيقية في بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان مفارزها القت القبض على اثنين من المطلوبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين مطلوبين للجهات التحقيقية في بابل المركز الخبري الوطني.

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