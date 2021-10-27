2021/10/27 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر المكتب الاعلامي الخاص للحاج هادي العامري، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن عتاب احد شيوخ بني تميم للحاج العامري في زيارته الى قرية الرشاد بديالى التي هاجمتها عصابات داعش وقتلت ابناءها.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد عتاب احد شيوخ بني تميم للعامري..



مكتبه يصدر توضيحآ المركز الخبري الوطني.

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