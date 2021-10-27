2021/10/27 | 20:16 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون مع البنك الدولي.. التعليم تعقد ورشة وتعلن فوز مشاريع بالتمويل التنافسي للجامعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتعاون مع البنك الدولي.. التعليم تعقد ورشة وتعلن فوز مشاريع بالتمويل التنافسي للجامعات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتعاون مع البنك الدولي.. التعليم تعقد ورشة وتعلن فوز مشاريع بالتمويل التنافسي للجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).