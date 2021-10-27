بعد السعودية.. الإمارات تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات قرداحي

2021/10/27 | 20:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الإمارات السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الأربعاء، معتبرة إياها "مهاترات" تنم عن ابتعاد لبنان بشكل متزايد عن الدول العربية

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