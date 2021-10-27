شهداء وجرحى من الجيش بهجمات على نقاط عسكرية على طريق حديثة-الصينية

2021/10/27 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

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هاجم عناصر من تنظيم داعش نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي ضمن محافظة صلاح الدين ما أسفر عن استشهاد عنصرين واصابة اخرين في حصيلة أولية.

واكد مصدر أمني أن تعرضاً لعناصر داعش على الطريق الرابط بين قضاء وناحية الصينية ضمن محافظة صلاح الدين، أدى إلى سقوط نقطة عسكرية أعقبه تعرض آخر على ثلاث نقاط أخرى وفق معلومات أولية .

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