2021/10/27 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الكابتن " احمد سالم "، الاربعاء ، بان مباراة فريقه في الجولة المقبلة امام نادي الزوراء ، بانها تحدي للجميع من اجل الظفر بنتيجتها وتحقيق العلامة الكاملة .وقال سالم للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ انه مباراته امام الزوراء ضمن تصفيات الجولة السابعة من الدوري الممتاز ، تحد ومحك حقيقي للفريق ولكنها ليست صعبة ، مبينا ، بان شعار فريقه الفوز باعتبار ان اللقاء سيجري على ملعبه وجمهوره .وتابع ان " فريق نفط ميسان يسير بالاتجاه الصحيح بعد تحقيق فوزه على نادي سامراء في الجولة الماضية ، مشيراً، الى اهمية نسيان تلك المباراة رغم الفوز بها والتفكير في القادم ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية .وذكر " سالم " عن لقائه مع سامراء ، بان فريقه كان الافضل بالشوط الاول ، ولكنه تراجع بالاداء بالشوط الثاني ،لافتا، الى المهم تحقيق النقاط الثلاث لتكون حافزاً لمباراة فرسان المملكة امام النوارس .وسيحل نادي الزوارء الكروي في تصفيات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للموسم الحالي ، ضيفا على نادي نفط ميسان السبت المقبل ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد سالم: مباراة نفط ميسان امام الزوراء تمثل تحديا لنا وليست بالصعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد سالم: مباراة نفط ميسان امام الزوراء تمثل تحديا لنا وليست بالصعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).