السيسي يعين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب الجيش المصري

2021/10/27 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب الجيش المصري.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان مقتضب، إن السيسي أصدر قراراً بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة ".ويأتي تعيين عسكر خلفا للفريق محمد فريد حجازي الذي يتولى منصبه منذ تشرين الأول 2017.كما أصدر الرئيس المصري قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"./انتهى2

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