العراق.. مقتل جنديين اثنين في هجوم لداعش في صلاح الدين

2021/10/27 | 20:20 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي الأربعاء، بمقتل جنديين بهجوم مسلح لعناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وأعلن قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، الأربعاء، عن صد تعرض لعصابات داعش الإرهابية على نقطة أمنية في منطقة الصينية.

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وأوضح اللواء حاتم لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "حدث تعرض على نقطة فوج الطوارئ الأول التابع لقيادة شرطة صلاح الدين في منطقة الصينية شمال المحافظة".

وأضاف أن "التعرض أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح بسيطة، وتمت مطاردة الإرهابيين ولاذوا بالفرار والوضع مسيطر عليه".

وكان مصدر أمني، قد أفاد اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى خلال تعرض شنه عناصر داعش الإرهابي على نقاط أمنية في محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر أن جنديين اثنين قتلا وأصيب آخرون بتعرض لعصابات داعش الإرهابية على نقاط الشرطة الاتحادية على طريق حديثة _ صلاح الدين.

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الإولية فإن نقطة أمنية سقطت من الفوج الأول وتعرض على 3 نقاط أخرى"، مبينا أنه "تم طلب تعزيز تشكيل طيران".

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