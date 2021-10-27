البنتاغون: “داعش” خرسان قادر على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر

2021/10/27 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن “تنظيم داعش في أفغانستان قد تصبح لديه القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة، خلال ستة أشهر على أقرب تقدير، وأن لديه النية للقيام بذلك”.وقال […]

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