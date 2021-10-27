النفط توضح بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم

2021/10/27 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم.وقالت النفط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ترد لدائرتنا عدة استفسارات حول موضوع تثبيت المتعاقدين الوقتيين على الملاك الدائم ممن استوفوا شروط التثبيت كافة، بما فيها المدة الاصغرية البالغة (خمس سنوات فاكثر) استنادا الى المادة (61/ب) من …

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