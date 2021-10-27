القوات الامنية توضح حقيقة اختطاف مواطن في بغداد من قبل داعش

2021/10/27 | 20:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن اختطاف احد شباب منطقة "المشاهدة" شمالي بغداد من قبل داعش، مؤكدة ان ذاك الشخص متهم معتقل من قبل قواتنا الأمنية وفق مذكرة قبض قضائية.

وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (27 تشرين الاول 2021)، انه "لا صحة لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف احد شباب منطقة (المشاهدة) شمالي بغداد، وهو خبر مفبرك وعارٍ عن الصحة يهدف إلى تضليل الرأي العام وإعاقة إجراءات التحقيق".



واضاف ان "المتهم معتقل من قبل قواتنا الأمنية وفق مذكرة قبض قضائية

وتابع، انه "نكرر دعواتنا بتوخي الدقة والحذر عند تداول الأخبار وعدم الانجرار خلف المفبرك منها، ونؤكد ان قواتنا الأمنية البطلة في الجيش والشرطة والحشد تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات واطياف الشعب العراقي بأجمعه".

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