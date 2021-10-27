ممنوعات: أغنية للثنائي الشيخ امام واحمد فؤاد - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/10/27 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي الممنوعات ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاستياء ممنوع من الابتسام وكل يوم بحبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك اكثر من اللي فات هي قصيدة غنائية للشاعر احمد فؤاد نجم يخاطب بها مصر السادات الذي تحالف مع الاخوان المسلمين في السبعينيات ، فازدادت في عهدهم الممنوعات : وهل يملك الإسلاميون في طول عالم بلاد العرب والمسلمي ......





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