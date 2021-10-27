تكريم الشخصية الوطنية عبد الرحمن سليمان ( ألو ايهاب) ، العائد حتما الى صفورية - فيصل طه

2021/10/27 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيصل_طه تكريم الشخصية الوطنية عبد الرحمن الشيخ صالح سليمان ( أبو ايهاب).



"عبد الرحمن الشيخ صالح سليمان، ابو ايهاب، ابن صفورية وعاشقها، حرس ماء قسطلها وحفظ جدولها وعبق ازهار رمانها، حمل عبء هموم شعبه ولم ينكسر، انتصبت هامته ولم ينحني، سار صلبا شامخا خادما لشعبه وقضاياه، مدافعا عن حقوق ناسه وكرامة ابنائه الباقين على أرض الوطن، أحب الناصرة وأحبَّته ، أحبَّ أهلها وأحبوه، وهبها العطاء وكافح ورفاقه لنصرته ......





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