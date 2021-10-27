2021/10/27 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسببت أزمة الرقائق الإلكترونية في خسارة شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات 40% من أرباحها في الربع الثالث من 2021.وأعلنت أكبر شركة أمريكية لتصنيع السيارات، اليوم الأربعاء، تسجيل تراجع كبير في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرقائق تطيح بعملاق أمريكي..



انهيار أرباح جنرال موتورز إلى النصف المركز الخبري الوطني.

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