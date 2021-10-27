2021/10/27 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SVxhzFa9wj8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل عملية النصف ساعة في ديالى.. والعراق يقاضي ايران | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل عملية النصف ساعة في ديالى.. والعراق يقاضي ايران | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).