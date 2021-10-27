2021/10/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحليل سيكوبولتك تزايد حالات الإنتحار في العراق – قاسم حسين صالح تنويه اعلنت فضائية الشرقية نيوز في حصادها ليلة 26/27 اكتوبر 2021 ان حالات الانتحار قد زادت في عام 2020..ولأنها استضافت شخصين غير كفوئين في تشخيص الأسباب واقتراح المعالجات..كانت هذه المقالة.* يعدّ الدين الإسلامي اشدّ الأديان توكيداً على تحريم قتل النفس،بآيات قرآنية صريحة: ” […]

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