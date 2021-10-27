استعدادات لإطلاق خدمات “التاكسي الطائر”

2021/10/27 | 20:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يخطط مطار روما بالتعاون مع شركة ناشئة ألمانية لتمكين المسافرين إلى روما اعتبارا من عام 2024 من السفر جوا إلى وسط العاصمة الإيطالية باستخدام سيارة الأجرة الطائرة.وتأمل شركة “فولوكوبتر” الناشئة في جعل مطار فيوميتشينو موقعا رائدا لسيارات الأجرة الطائرة ذات المقعدين والشفرات الدوارة والمزودة ببطاريات من تطويرها، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.وقال الرئيس […]

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