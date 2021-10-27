2021/10/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا التحدي الأبرز لبكين قبل 100 يوم من إستضافة الأولمبياد الشتوي { بكين، (أ ف ب) – ملايين السكان في الحجر الصحي في مختلف أنحاء الصين قبل 100 يوم على استضافة عاصمتها بكين دورة الالعاب الأولمبية الشتوية بسبب فيروس “كوفيد-19 الذي سيكون “التحدي الأبرز” للمسؤولين بحسب اعترافهم الأربعاء.ستصبح بكين أول مدينة في العالم تستضيف كلاً […]

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