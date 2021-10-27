2021/10/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاحان للنجف وأربيل مع تغييرات في لائحة ترتيب الممتاز الناصرية- باسم الركابي اخذت تظهر حدة تحديات ملاعب المحافظات بوجه الفرق الجماهيرية عندما سقط الطلاب في اربيل وتعادل بشق الانفس للجوية في الميناء وكلاهما تراجعا موقعا حيث الجوية للرابع بعد مواجهة الميناء في مباراتهما وبدايتها الخطرة والحذرة امام الخروج بكامل النقاط التي فرط بها اصحاب الارض […]

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