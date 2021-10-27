2021/10/27 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، إرسال تعزيزات أمنية لموقع الاعتداء الإرهابي في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، فيما توعدت بملاحقة المتورطين فيه وضربهم.وقال اللواء تحسين الخفاجي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تتوعد بملاحقة المتورطين بالاعتداء الارهابي على المقدادية المركز الخبري الوطني.

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