العمليات المشتركة: إرسال تعزيزات من الرد السريع ومكافحة الإرهاب والجيش للمقدادية

2021/10/27 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء إرسال تعزيزات أمنية لموقع الاعتداء الإرهابي في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى، فيما توعدت بملاحقة المتورطين فيه وضربهم.وقال اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة العمليات المشتركة تواجدت في مسرح الجريمة حيث قرية الرشاد في قضاء المقدادية وتواجد وفد أمني كبير هناك، وتم عقد اجتماع بين القادة الأمنيين ومحافظ ديالى ولقاء المواطنين هناك وإطفاء نار الفتنة".وأضاف، أن "الاعتداء تم بأسلحة متوسطة وخفيفة، واستهداف المدنيين الهدف منه إثارة الفتنة، وداعش غير قادر على مواجهة القوات الأمنية".ولفت إلى أنه "تم تعزيز الأمن بالمنطقة عبر لواءين من الرد السريع وفوج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج آخر من الجيش وهناك طيران عسكري يراقب المنطقة على مدار الساعة وستنفذ عمليات نوعية ومباغتة تعتمد على معلومات استخبارية لملاحقة الإرهابيين المتورطين". وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية حتى القضاء عليهم في محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن الكاظمي وجه بملاحقة بقايا داعش وتكثيف الجهد الاستخباري.وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتكثيف الجهد الاستخباري لمنع تكرار أي خرق أمني"، مشيراً إلى أن "جريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص".ولفت إلى أن "وفداً أمنياً مشتركاً زار مكان الجريمة في المقدادية وعقد اجتماعاً مع الأجهزة الأمنية لوضع خطط أمنية محكمة وتعزيز الانتشار للقطعات الامنية وسد الثغرات".وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن جريمة المقدادية في محافظة ديالى لن تمر من دون قصاص.وقال الكاظمي في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "جرّب الإرهابيون فعلنا.نفي بما أقسمنا.سنطاردهم أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه، وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص..واللهم فاشهد". ‏وتابع: "كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين بهجوم إرهابي في قرية الهواشة التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

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