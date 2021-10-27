العمليات المشتركة تعلن إرسال تعزيزات من الرد السريع ومكافحة الإرهاب والجيش للمقدادية

2021/10/27 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، المباشرة في تعزيز الأمن في محافظة ديالى، بعد الهجوم الذي شنه داعش ليلة أمس، وراح ضحيته عدد من المواطنين.وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للقناة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تم إرسال وفد …

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