خام البصرة الخفيف يرتفع لأكثر من 85 دولاراً للبرميل

2021/10/27 | 21:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى من 85 دولارا للبرميل الواحد، مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.ووفقا لآخر تحديث فإن “أسعار خام نفط البصرة وصلت الى 85.43 دولاراً، للبرميل الواحد مع ارتفاع الخامات النفطية العالمية”.

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