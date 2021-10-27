2021/10/27 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: إجراء العد والفرز الشامل يتطلب وجود تشريع قانوني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: إجراء العد والفرز الشامل يتطلب وجود تشريع قانوني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: إجراء العد والفرز الشامل يتطلب وجود تشريع قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).